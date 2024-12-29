Eskişehir'de belediyenin yeni yıl etkinlik alanına zarar veren şüpheli gözaltına alındı (2)

TUTUKLANDI

Eskişehir’deOdunpazarı Belediyesi’nin yılbaşı eğlenceleri kapsamında açtığı yeni yıl pazarında esnaf stantlarıyla yılbaşı süslerine zarar veren Burak Özger, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özger’in olay sırasında çekilen videolarda meydanda bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü heykellerinin ışıklandırmasını söktüğü bu sırada ‘Yıkacağız bir gün bunları’ dediği tespit edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Özger, ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret', 'kamu malına zarar verme', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamasında, “Eskişehir ili Odunpazarı ilçesi Paşa Mahallesi Erler Sokak, Hicri Sezer Parkı'nda yılbaşı etkinlikleri için kurulan alışveriş ve konser alanında saat 05.45 sıralarında şüphelinin alkollü olduğu halde pazar alanına girerek alandaki masa ve sandalyelere, süsleme materyallerine kasten zarar verdiği, ardından Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü büstünün yanına giderek ‘putların hepsini yıkacağız’ diye bağırdığı olay ile ilgili mahallinde yapılan araştırmalar neticesinde, şüpheli Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanmış olup Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimata istinaden gözaltına alınmıştır. Şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadesinin ardından, 'Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret',' kamu malına zarar verme', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' etme suçlarından tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş olup, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Eskişehir Ceza İnfaz kurumuna gönderilmiştir” denildi.