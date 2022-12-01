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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de evinde kaçak kazı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

AA

Eskişehir'de evinde kaçak kazı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, evinde kaçak kazı yaptığı, bulduğu tarihi eser niteliğindeki materyalleri satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin kendisine ait ev ve eklentilerinde kaçak kazı yaptığı, bulduğu tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen materyalleri haksız kazanç elde etmek amacıyla satacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Günyüzü Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Evde yapılan aramada 1 altın sikke, 27 madeni para, 37 obje ile yer altı görüntüleme cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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