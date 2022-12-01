Eskişehir'de evinde kaçak kazı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, evinde kaçak kazı yaptığı, bulduğu tarihi eser niteliğindeki materyalleri satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin kendisine ait ev ve eklentilerinde kaçak kazı yaptığı, bulduğu tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen materyalleri haksız kazanç elde etmek amacıyla satacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Günyüzü Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.



Evde yapılan aramada 1 altın sikke, 27 madeni para, 37 obje ile yer altı görüntüleme cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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