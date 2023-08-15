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        Eskişehir Sarıcakaya'da hava sıcaklığı 47 dereceye ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:12
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        Eskişehir Sarıcakaya'da hava sıcaklığı 47 dereceye ulaştı
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir kent merkezi ve Sarıcakaya ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanları bunaltıyor.

        İl merkezine 50 kilometre uzaklıktaki 220 metre rakımlı Sarıcakaya ilçesinde öğleden sonra iyice artan sıcaklık, meteorolojik ölçümlere göre 47 dereceye ulaştı.

        Belediye binası önündeki dijital termometre ise sıcaklığı 52 derece gösterdi.

        Bunaltıcı sıcak nedeniyle az sayıda kişinin dışarı çıktığı ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda sakinlik hakim oldu.

        Dışarıya çıkmak zorunda kalanlar gölge alanlarda kalarak sıcağın etkilerinden korunmaya çalıştı.

        - Kent merkezinde de sıcaklığın 40 dereceyi aşması bekleniyor

        Eskişehir kent merkezinde ise öğle saatlerinde sıcaklık 38 dereceye yaklaştı. Bu nedenle normalde yoğunluk oluşan meydan ve caddelerde az sayıda kişi olduğu görüldü.

        Günün en yüksek sıcaklığının 41 dereceye ulaşması beklenen kentte bazı kişilerin güneşten korunmak için şapka taktıkları, şemsiye kullandıkları dikkati çekti.

        Sıcaktan bunalan vatandaşlar, parkları ve gölgelik alanları tercih etti.

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