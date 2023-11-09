Eskişehir'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kontrolden çıkarak park halindeki iki otomobile çarpan cipin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

İddiaya göre, Çamlıca Mahallesi'ndeki bir yakınını ziyarete giden 17 yaşındaki E.H.İ, ev sahibine ait aracı incelemek istedi.

26 ABH 055 plakalı ciple Gündüz Ökçün Bulvarı'nda seyreden E.H.İ, direksiyon hakimiyetine kaybederek park halindeki iki otomobile çarptı.

Kazada sürücü E.H.İ'nin yaralanması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yaralanan sürücü ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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