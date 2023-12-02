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        Eskişehir'de "Engelli Hasta Diş Tedavi Merkezi" açıldı

        Eskişehir'de, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde açılan "Engelli Hasta Diş Tedavi Merkezi"nde, engelli ve özel gereksinime ihtiyacı olan hastalara hizmet veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 10:39 Güncelleme: 02.12.2023 - 10:40
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        Eskişehir'de "Engelli Hasta Diş Tedavi Merkezi" açıldı
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        Eskişehir'de, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde açılan "Engelli Hasta Diş Tedavi Merkezi"nde, engelli ve özel gereksinime ihtiyacı olan hastalara hizmet veriliyor.

        Bir diş hekimi, 2 sağlık personeli ile bir tıbbi sekreterin görev yaptığı merkezde, diş hekimleriyle diyalog kuramayacak ya da ortopedik engelleri sebebiyle tedaviye erişimde zorluk çeken hastalara yardımcı olunması amaçlanıyor.

        Diş Hekimi Hakan Kiprit, gazetecilere, tüm yaş gruplarındaki hastalara tedavi uyguladıklarını söyledi.

        Her hastaya ayrı metotla yaklaştıklarını anlatan Kiprit, şöyle konuştu:

        "Mesela zihinsel engelli hastalarımız olursa yukarıda ameliyathanemiz var. Kendilerine ameliyathanemizde müdahale edeceğiz. Koordinasyon önemli. Engelli hastalarda da zorluklar çekilebiliyor. Bunu, hastane olarak yerine getirdik. Mesela uyutmak gibi. Zihinsel engelli bir hastaya 'Ağzını aç' dediğinizde anlamayabilir ya da hiperaktif bir çocuk düşünün. Engelli olması da gerekmiyor. Buradaki amacımız, engelli ve yardıma ihtiyacı olan hastalara hizmet vermek. Ayrı klinik kurulması hem zaman hem de tedaviye ulaşım açısından onlar için iyi olacaktır. Emekleme döneminin ardından inşallah daha da iyi hizmetler sunacağız."

        Ortopedik engelli hasta Arif Ulaş ise hizmetten memnun kaldığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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