Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Ailesinin duyabilen tek bireyi Çiğdem, işaret dili tercümanlığıyla duyamayanlara ses oluyor

        ATAHAN GEZER - Eskişehir'de annesi, babası ve kardeşi işitme engelli olan Çiğdem Öztop, Anadolu Üniversitesinde sürdürdüğü işaret dili tercümanlığı göreviyle duyamayanların sesi oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 02.12.2023 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ailesinin duyabilen tek bireyi Çiğdem, işaret dili tercümanlığıyla duyamayanlara ses oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ATAHAN GEZER - Eskişehir'de annesi, babası ve kardeşi işitme engelli olan Çiğdem Öztop, Anadolu Üniversitesinde sürdürdüğü işaret dili tercümanlığı göreviyle duyamayanların sesi oluyor.

        Ailesinin diğer bireyleri kaza ya da ateşli hastalık sonucu duyma yetisini yitiren 35 yaşındaki Öztop, küçük yaşlarda annesi Serpil ve babası Lütfü Öztop'un anlaşma aracı olarak kullandığı işaret diline ilgi duymaya başladı.

        Babaannesi Safiye Öztop'un yardımıyla işaret dilini öğrenen, çocukluğundan bu yana aile bireylerinin adeta sesi olan Öztop, 2012 yılında teknik ressamlığı bırakarak Anadolu Üniversitesinde işaret dili tercümanlığı görevini üstlendi.

        Öztop, üniversitede 11 senedir Engelliler Entegre Yüksekokulundaki dersler dışında seminerlerden konferanslara, açılışlardan panellere kadar her türlü programda işitme engellilerle duyabilenler arasında köprü görevi görüyor.

        - "İşaret dilinde duygu, mimik ve ifade çok önemli"

        Çiğdem Öztop, AA muhabirine, annesi ile babasının Eskişehir'de işitme engellilere eğitim veren bir okulda tanıştığını söyledi.

        Aile bireylerinden dolayı çocukluğunda algıları açık yetiştiğini anlatan Öztop, şöyle devam etti:

        "Daha 2 yaşındayken, annemle babam konuşurken yanlarına giderek nelerden bahsettiklerini sorarmışım. Babaanneme de sormuşum. Annem ve babaannem, işaret dilini göstererek öğretmiş. İşaret dilini öğrenmeye hevesli olunca bir süre sonra aracı görevi görmüşüm ve annemle babamın tercümanı olmuşum. Çocukken bile annem ve babamla her yere çevirmen olarak gidiyordum. Dünyaya bir daha gelsem annemin ve babamın yine aynı kişiler olmasını isterim. Bu, çok farklı bir duygu. Sadece hasta olduğum zamanlar derdimi annemle babamın anlatabilmesini isterdim."

        Engellilerin hislerini çok iyi anladığını ifade eden Öztop, "Aynı acıları paylaşıyoruz. Ne yaşarlarsa yaşasınlar aynı duyguları ben de onlarla yaşıyorum ve aktarıyorum. Mutlularsa ben de mutluyum, üzgünlerse ben de üzgünüm. Zaten işaret dilinde duygu, mimik ve ifade çok önemli. Onların sesi, eli ve ayağı olmak çok güzel bir şey." diye konuştu.

        Serpil ve Lütfü Öztop ise kızları Çiğdem'in tercümanlığında, işitme engelli olmanın zorluğuna dikkati çekerek, kızlarıyla gurur duyduklarını aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca: Sağlıkta şiddete 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası
        Bakan Koca: Sağlıkta şiddete 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası
        Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? Seçil kimi aradı?
        Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? Seçil kimi aradı?
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        İşte o emir! "Gerekirse tamamen ölerek..."
        İşte o emir! "Gerekirse tamamen ölerek..."
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Bakan Yumaklı: 2030'da su fakiri bir ülke olabiliriz
        Bakan Yumaklı: 2030'da su fakiri bir ülke olabiliriz
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Esra, 21 yaşındaydı! Yaya geçidinde ölüm!
        Esra, 21 yaşındaydı! Yaya geçidinde ölüm!
        4 kent için flaş uyarı! 3 bölgeye dikkat!
        4 kent için flaş uyarı! 3 bölgeye dikkat!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İngiltere'de öldürülen Türk DJ'in davasında korkunç detaylar
        İngiltere'de öldürülen Türk DJ'in davasında korkunç detaylar
        Altın fiyatları rekor seviyeyi gördü
        Altın fiyatları rekor seviyeyi gördü
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de "Engelli Hasta Diş Tedavi Merkezi" açıldı
        Eskişehir'de "Engelli Hasta Diş Tedavi Merkezi" açıldı
        Eskişehir'de kış lastiği denetimleri başladı
        Eskişehir'de kış lastiği denetimleri başladı
        ESOGÜ'de "Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek İçin Yatırım Yap Paneli" düzenlend...
        ESOGÜ'de "Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek İçin Yatırım Yap Paneli" düzenlend...
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Milli hava platformlarını Türk mühendisleri donatıyor
        Milli hava platformlarını Türk mühendisleri donatıyor
        Rus uyruklu karısını bıçakla öldüren sanığın 112'yi arayıp cinayeti itiraf...
        Rus uyruklu karısını bıçakla öldüren sanığın 112'yi arayıp cinayeti itiraf...