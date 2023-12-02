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        Eskişehir'de bir iş yerinin asma tavanında mahsur kalan kedi kurtarıldı

        Eskişehir'de bir ayakkabı dükkanının asma tavanında mahsur kalan kedi, ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 20:01 Güncelleme: 02.12.2023 - 20:07
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        Eskişehir'de bir iş yerinin asma tavanında mahsur kalan kedi kurtarıldı
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        Eskişehir'de bir ayakkabı dükkanının asma tavanında mahsur kalan kedi, ekiplerce kurtarıldı.

        Köprübaşı mevkisindeki ayakkabı dükkanının asma tavanında kedi sesi duyan vatandaşlar, burayı kontrol etti. Kediye ulaşamayan vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

        İhbar üzerine iş yerine gelen AKUT ekipleri, görüntüleme ekipmanıyla kedinin yerini belirledi.

        Ekipler mahsur kalan kediyi yapılan çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkararak tahliyesini sağladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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