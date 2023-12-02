Eskişehir'de bir iş yerinin asma tavanında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Eskişehir'de bir ayakkabı dükkanının asma tavanında mahsur kalan kedi, ekiplerce kurtarıldı.

Köprübaşı mevkisindeki ayakkabı dükkanının asma tavanında kedi sesi duyan vatandaşlar, burayı kontrol etti. Kediye ulaşamayan vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine iş yerine gelen AKUT ekipleri, görüntüleme ekipmanıyla kedinin yerini belirledi.

Ekipler mahsur kalan kediyi yapılan çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkararak tahliyesini sağladı.

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