Beylikova Belediyesinden çiftçiye iş makinesi desteği

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde hasatta güçlük yaşayan pancar üreticilerine belediye tarafından iş makinesi desteği veriliyor.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, yaptığı açıklamada, Beylikova Sulama Barajı'nın devreye girmesi ve 23 bin 500 dekar kıraç tarlanın suya kavuşmasıyla ilçede mısır ve pancar ekiminin arttığını bildirdi.

İlçede çiftçinin su sıkıntısı yaşamadığını belirten Alp, şunları kaydetti:

"Eskişehir bölgemiz kasım ayında güzel yağışlar aldı. Ülke ekonomisinde stratejik öneme sahip olan pancar ürünü üreten çiftçilerimiz ise yağışlardan dolayı hasat yapmakta zorlanıyor. Belediyemizin iş makinesi ve ekipleriyle gece gündüz demeden üreticilerimize destek oluyoruz. Pancar yüklü kamyon ve römorkların sevkiyatında iş makineleriyle destekliyor ve ekipmanı yetersiz olan üreticilerimize ise yükleyici iş makinelerimizi kiralıyoruz. Pancar üreticilerimize bol ve bereketli yıllar dilerim."