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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu aşevi açtı

        Eskişehir'de, AK Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun kurucusu olduğu Eskişehir Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince aşevi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 14:16 Güncelleme: 02.12.2023 - 14:43
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu aşevi açtı
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        Eskişehir'de, AK Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun kurucusu olduğu Eskişehir Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince aşevi açıldı.

        Hatipoğlu'nun seçim öncesi sözünü verdiği, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde hayata geçirilen aşevi, günde 300 ihtiyaç sahibine hizmet verecek.

        Milletvekili Hatipoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, aşevinin kuruluş sürecinde Odunpazarı Belediyesiyle zorluklar yaşadıklarını söyledi.

        Odunpazarı Belediye Meclisinde konunun gündeme geldiğini belirten Hatipoğlu, "Vakıf ve yardımlaşma kültürü hem dinimizin hem de Türklüğümüzün gereğidir. Bu doğrultuda bu hizmetleri yapıyoruz. Başka bir beklentimiz kesinlikle yoktur. Bu mahallemizin ihtiyacı varsa bu mahallemizde, başka bir mahallemizin ihtiyacı varsa da diğer mahallelerde bu hizmetleri devam ettireceğiz." dedi.

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ile Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın da katılımcılara hitap ettiği açılış, yemek ikramıyla sona erdi.

        Programa, AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel, Büyük Birlik Partisi Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan ile MHP İl Başkanı İsmail Candemir de katıldı.

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