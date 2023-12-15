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        Eskişehir merkezli 5 ilde "Kafes-18 Operasyonu"nda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

        Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki "Kafes-18 Operasyonu" kapsamında, Eskişehir merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 09:53 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:07
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        Eskişehir merkezli 5 ilde "Kafes-18 Operasyonu"nda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi
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        Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki "Kafes-18 Operasyonu" kapsamında, Eskişehir merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir'in yanı sıra Muğla, Diyarbakır, Ağrı ve Çanakkale'de yapılan operasyonda yakalanan 36 şüpheliden 20'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlıların aralarında bazı eğlence yerlerinin sahipleri ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş adamlarının da bulunduğu öğrenildi.

        Eğlence yerlerinde sözde koruma ve güvenlik sağlama adı altında halkın huzurunu bozmak, kurdukları organize suç örgütüyle yasa dışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde etmekle suçlanan şüphelilerden 20'si, adliyeye getirildi.

        Gözaltına alınan 16 zanlının işlemlerinin ise diğer illerde sürdüğü belirtildi.

        Eskişehir merkezli 5 ilde özel harekat timlerinin de yer aldığı 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda "yağma", "kasten yaralama", "tehdit", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hakaret" ve "suç üstlenme" gibi çok sayıda suça karıştıkları iddia edilen 36 şüpheli yakalanmış, zanlıların adreslerinde 5 ruhsatsız tabanca, 27 fişek ile telsiz ve bıçak ele geçirilmişti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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