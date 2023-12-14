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        Tramvay yolunda aracın çarpmasıyla ölen öğrencinin ailesi sanığa verilen cezaya itiraz etti

        Eskişehir'de hafif ticari aracın tramvay yolunda çarpmasıyla hayatını kaybeden lise öğrencisi Kader Yürük'ün ailesi, kızlarının ölümüne neden olan sürücüye verilen 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde (istinaf) itiraz etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 14:53 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:57
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        Tramvay yolunda aracın çarpmasıyla ölen öğrencinin ailesi sanığa verilen cezaya itiraz etti
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        Eskişehir'de hafif ticari aracın tramvay yolunda çarpmasıyla hayatını kaybeden lise öğrencisi Kader Yürük'ün ailesi, kızlarının ölümüne neden olan sürücüye verilen 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde (istinaf) itiraz etti.

        Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini gözyaşlarıyla izleyen 17 yaşındaki lise öğrencisi Kader Yürük'ün annesi Ayşe Yürük, gazetecilere, avukatları aracılığıyla Ankara Bölge Adliye Mahkemesine dilekçe vererek, cezayı az buldukları için yerel mahkemenin kararına itiraz ettiklerini söyledi.

        Olayın tramvay yolunda gerçekleştiğini belirten anne Yürük, "95 kilometre hızla gelerek kızımı katletti. Frene dahi basmadı. Sanık bu suçu taksirle değil, kasten işledi. Sanık birden fazla kusurludur. Bu kaza değil bir cinayettir. Benim kızım gencecikti, katledildi." diye konuştu.

        Kamera kayıtlarında, tramvaya binmek için yürüyen Kader Yürük'ün, karşıya geçmek için tramvay yoluna girdiği sırada sürücü Berkay E. (20) idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu savrulduğu ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

        Eskişehir'de 29 Mart'ta yaşanan kazada, Berkay E'nin kullandığı 26 AAF 516 plakalı hafif ticari araç, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı'ndaki 71 Evler Tramvay Durağı'ndan yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü 12. sınıf öğrencisi Kader Yürük'e çarpıp ağır yaralanmasına neden olmuştu. Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç kız müdahaleye rağmen kurtarılamamış, sürücü Berkay E. ise tutuklanmıştı.

        Berkay E, yargılandığı Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesince "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak 6 yıl 10 ay 15 gün hapse çarptırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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