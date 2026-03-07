Canlı
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 07.03.2026 - 12:47
        Eskişehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

        İ.D. idaresindeki 26 ANV 405 plakalı otomobil, Eskişehir-Kütahya kara yolunda K.A. yönetimindeki 26 DE 160 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle 26 ANV 405 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan E.K. ve D.G.K. yaralandı.

        Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

