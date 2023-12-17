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        Eskişehir'de katener direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'de, kontrolden çıkan otomobilin katener direğine çarparak ikiye ayrılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 13:42 Güncelleme: 17.12.2023 - 14:07
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        Eskişehir'de katener direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı
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        Eskişehir'de, kontrolden çıkan otomobilin katener direğine çarparak ikiye ayrılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        71 Evler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde, Eskişehir Şehir Hastanesi yönüne seyreden Battal Berke Zegrek idaresindeki 26 AFV 558 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tramvay yoluna girdi.

        Tramvay yolundaki katener direğine çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü Zegrek ile yanında bulunan Nurhan Sena G, Kadir Eren Y. ve Cihat Z. yaralandı.

        Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan sürücü Zegrek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Üç yaralı ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksadı. Hurdaya dönen aracın tramvay yolundan çekilmesinin ardından seferlere başlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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