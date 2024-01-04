Eskişehir'de 64 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'de hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalanarak cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timleri (JASAT), 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 64 ayrı suçtan aranan firariyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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