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        Eskişehir'de 64 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalanarak cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 16:50 Güncelleme: 04.01.2024 - 16:52
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        Eskişehir'de 64 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Eskişehir'de hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalanarak cezaevine konuldu.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timleri (JASAT), 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 64 ayrı suçtan aranan firariyi yakaladı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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