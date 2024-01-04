Eskişehir'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir-Ankara kara yolunda Sivrihisar yönüne seyreden Şerif Ahmet Bal (64) idaresindeki 06 CIG 705 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Sürücünün araçta sıkışarak ağır yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılmasının ardından ambulansla Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şerif Ahmet Bal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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