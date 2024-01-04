Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:08 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Eskişehir-Ankara kara yolunda Sivrihisar yönüne seyreden Şerif Ahmet Bal (64) idaresindeki 06 CIG 705 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.

        Sürücünün araçta sıkışarak ağır yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılmasının ardından ambulansla Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şerif Ahmet Bal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        2024'ün önemli gök olayları
        2024'ün önemli gök olayları
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        3 bıçakla aile katliamı yapmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        3 bıçakla aile katliamı yapmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Kira enflasyonu zayıflıyor
        Kira enflasyonu zayıflıyor

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'in ihracatı 2023 yılında 4 milyar 277 milyon dolara ulaştı
        Eskişehir'in ihracatı 2023 yılında 4 milyar 277 milyon dolara ulaştı
        Eskişehir'in CHP'li belediyelerinde 'çalıştay' gerginliği
        Eskişehir'in CHP'li belediyelerinde 'çalıştay' gerginliği
        ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir'den yapılan ihracatın yüzde 15'ten fazlası...
        ESO Başkanı Kesikbaş: "Eskişehir'den yapılan ihracatın yüzde 15'ten fazlası...
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de bir ayda 118 iş yerinde fiyat etiketi denetimi yapıldı
        Eskişehir'de bir ayda 118 iş yerinde fiyat etiketi denetimi yapıldı