Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, engelli STK'larının temsilcileriyle buluştu

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, engellilerin üyesi olduğu sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Engelli vatandaşların kentte ihtiyaç duyduğu hizmetleri ve yaşadıkları sorunları dinleyen Hatipoğlu, deprem riski taşıyan Eskişehir'in kentleşmede sıkıntıların olduğunu vurguladı.

Kentin uzun süredir ihmal edildiğini ve sakinlerinin dertlerinin dikkate alınmadığını belirten Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Hepinizin gördüğü gibi son 10 senedir bu şehre bir çivi bile çakmayan bir belediye var. Eskişehir deprem kuşağında yer alıyor ve şiddetli bir depreme dayanacak durumda değil. Şehrin merkezindeki çok katlı yapılar da hiç güzel bir görüntü oluşturmuyor. İşte bu yüzden acilen kentsel dönüşüm projelerini başlatmak istiyoruz. Kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıklı binalar inşa edeceğiz. Bir yandan da kentin merkezinin yükünü dağıtmak üzere yeni yerleşim alanları yapacağız. İkinci olarak şehrin her yanında gün geçtikçe artan bir trafik sorunu vardır. Bu şehri trafik çilesinden kurtaracağız."

Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de engelli bireylerin karşılaştıkları sorunları çok iyi bildiklerini dile getirdi.

31 Mart akşamından itibaren engelliler için Eskişehir çok daha yaşanabilir bir şehir haline geleceğini kaydeden Hatipoğlu, şunları anlattı:

"Öncelikle sizlerin sorunlarına çok daha fazla yakından ilgi gösteren, sizleri sık sık dinleyen bir belediye başkanı olacağım. Eskişehir'de öncelikle engelli bireylerin eğitimi için hızlı adımlar atacağız. Sizler için dünya standartlarında yeni bir merkez oluşturacağız. Bu merkez, sizlerin her türlü ihtiyacına cevap verecek bir tesis olacak. Bir sanayici olarak sizlerin çeşitli iş alanlarında daha çok istihdam edilmesi için elimden geleni yapacağım. Sosyal hayata katılım için etkinlikler düzenleyecek ve sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmenizi sağlayacağım. Bütün bunlar ve çok daha fazlası için sizlere söz veriyorum, üstlendiğim sorumluluğun gereğini yerine getirmek için tüm gücümle çaba sarf edeceğiz. Artık Eskişehir için değişim vakti. Bu şehri AK Parti'nin gerçek belediyeciliği ile tanıştırma vakti. Bu şehir için ve bu şehirde yaşayan engelli bireyler için tüm engelleri ortadan kaldırma vakti. Sizleri bu değişimin bir parçası olmaya ve benimle birlikte yürümeye davet ediyorum."