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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, esnafı ziyaret etti

        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, cuma namazı sonrasında esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 16:55 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:55
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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, esnafı ziyaret etti
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        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, cuma namazı sonrasında esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

        Hatipoğlu, 42 yaşında vefat eden Sivrihisar Devlet Hastanesi İdare ve Mali Hizmetler Müdürü Yunus Bolat'ın, Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi'ndeki cenaze namazına katıldı.

        Cuma namazını Hacı Kadir Camisi'nde kılan Hatipoğlu, mahalle esnafını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Hatipoğlu, esnaf çocuğu ve sanayici olduğunu hatırlattı.

        Esnafın, vatandaşın dilinden anladıklarını ifade eden Hatipoğlu, "İnşallah bu sefer esnafın dilinden ve derdinden anlayan bir belediye başkanı olsun istiyoruz. Herkesi kucaklıyoruz. Bu belediye başkanlığı seçimleri, parti meselesi değil, Eskişehir meselesidir." ifadesini kullandı.

        Kendisine eşlik eden mahalle sakinleriyle ziyaretlerini sürdüren Hatipoğlu, seçilmesi halinde yapacağı yatırımlardan bahsetti.

        En pahalı suyun Eskişehir'de olduğunu belirten mahalle sakinlerine seslenen Hatipoğlu, seçilmesi halinde 2,5 yıl içinde çeşme suyunu içilebilir hale getireceğini anlattı.

        Vatandaşın cebini koruyan projelere sahip olduğunu kaydeden Hatipoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Bizim elimizde sihirli değnek yok tabii ama gerekli yatırımları yapacağız. Arıtma sistemlerini yapacağız ve insanımızı, vatandaşımızı Kalabak Suyu'na muhtaç etmeyeceğiz. Çeşmeyi açtığımız zaman hem içme suyumuzu hem de kullanacağımız suyu oradan alacağız. Bizim hazırlamış olduğumuz projeleriniz var, her türlü projemiz vatandaşımızın cebini koruyan projelerdir. Onun için bu projelerimizi yakında açıklayacağız, inşallah bunlar vatandaşımızca kabul görecek ve biz de seçimleri kazanacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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