Yunus Emre, vefatının 703'üncü yılında Eskişehir'deki türbesinde anıldı

Büyük Türk düşünürü, mutasavvıf ve halk şairi Yunus Emre, vefatının 703'üncü yılında Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabri başında anıldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yunus Emre'yi Anma Haftası dolayısıyla Yunus Emre Mezar ve Külliyesi'nin bulunduğu Mihalıççık ilçesindeki törene Eskişehir Garı'ndan hareket eden trenle geldi.

Yunus Emre İstasyonu'nda trenden inen Vali Aksoy, külliyenin olduğu alana Togg'la geçti. Vali Aksoy, tören öncesi Yunus Emre Mezar ve Külliyesi'ndeki karşılama merkezinin açılışını gerçekleştirerek yetkililerden bilgi aldı.

Yunus Emre'nin kabrini ziyaret eden ve mezarına karanfil bırakan Vali Aksoy, ardından tören alanına geçti. - "Böylesi çalkantılar ve bunalımlar çağında insanları sevgiye, barışa çağırmıştır" Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende katılımcılara hitap eden Vali Aksoy, Yunus Emre'nin gönlü umman bir aşık, Türkçenin büyük şairi, tasavvufun mütevazı dervişi ve medeniyetin evrensel sesi olduğunu söyledi. Yunus Emre'nin 13. yüzyılın en parlak, engin ve coşkulu sevgi elçisi olarak ortaya çıktığını kaydeden Aksoy, şunları dile getirdi:

"Yüzyıllar boyunca insanlık alemine ayrım gözetmeyen sevgi mesajlarını sunmuştur. Yunus'un yaşadığı çağ, çeşitli siyasi, sosyal, ekonomik çalkantıların olduğu, birliğin ve dirliğin bozulduğu dönemdir. Sayısız istilalar, savaşlar, yıkımlar, Anadolu insanının sadece günlük hayatını ve huzurunu bozmakla kalmamış, ruhları da sarsmış, ıstırapla kader yoldaşlığına sebep olmuştur. Böylesi çalkantılar ve bunalımlar çağında insanları sevgiye, barışa çağırmıştır. Sevgiden yoksun bir insanın taştan farksız olduğunu, gönlünün çoraklaşacağını, dilinden ağu salınacağını, Türkçenin en sade, en ahenkli, en ustalıklı üslubuyla söylemiştir."

Aksoy, Yunus'un Hak ve halk sevgisini öne çıkaran mesajlarının ayrılıklar ortamında yürekleri diriltici nefes olduğunu dile getirerek, "Bireysel ve toplumsal sorunların kaynağının ve çözümünün insanda, insanın zihninde ve kalbinde olduğunu söylemiştir. İnsanlığın barış içinde yaşaması için bugün de geçerli tespitlerde ve öğütlerde bulunmuştur. Bu yüzden Yunus Emre'yi, onun sevgi mesajını tüm dünyaya ulaştırmak, insanlık adına önemli bir kazançtır." dedi. - "(Gazze) O topraklarda yaşayan insanlara karşı yapılanlar, soykırıma dönüşmüştür"

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal da insanlığın çok uzun zamandır sevgi duygularını doyasıya yaşamayı unuttuğunu belirterek, vahşi kapitalizmin, emperyalist sömürü düzenine evrilmesiyle hak kavramının tamamen ortadan kalktığını söyledi. Bugün içinde yaşanılan dünyanın genel manzarasında aynen bunları yaşadıklarını dile getiren Aksakal, gelişmekte olan ülkelerin büyük çoğunluğu dahil tüm mazlum halkların bu kaderle yüz yüze yaşamaya mahkum edildiğini anlattı. Bu durumun en canlı örneğinin Gazze'de yaşanan dram olduğuna dikkati çeken Aksakal, "O topraklarda yaşayan insanlara karşı yapılanlar, artık katliam boyutlarını aşmış, soykırıma dönüşmüştür. En acı tarafı da faşist Hitler'in soykırımında büyük acılar çeken bir milletin bunu yapıyor olmasıdır. Bütün bu yaşananlar karşısında ise ne yazık ki dünya suskundur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yunus Emre, aynı zamanda güzel Türkçemizin de mimarıdır" AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de Yunus Emre'nin bir garip derviş, usta bir şair, büyük bir mürşit ve derin bir mütefekkir olduğunu söyledi. Yunus Emre'nin teslimiyet timsali ve benlik avcısı olduğunu ifade eden Dönmez, şunları kaydetti: "Mal sahibi, mülk sahibi olsanız da ilk sahibine sizi götüren derin bir akıldır. Dünya dediklerini bir gölgelik olarak gören delik delik olmuş bir yürektir. Yunus Emre, aynı zamanda güzel Türkçemizin de mimarıdır. Arı, duru, tertemiz Türkçe ile konuşan Yunus Emre'nin yolunu takip ederek Türkçemizi korumak ve geliştirmek değerlidir. Türk düşünürü ve mutasavvıf şair Yunus Emre'yi anmak için bir araya geldiğimiz bu özel günde, onun 'Sevelim, sevilelim' düsturunun yüzyıllardır toplumlar arası hoşgörü ve anlayışın sembolü olduğunu bir kez daha hatırlayalım."

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de Yunus Emre'nin 700 yıl önceki sözlerini miras kabul eden Eskişehirlilerin bu topraklarda sevgi dilini benimsemesiyle tekrar bir arada olduklarını dile getirdi. Mihalıççık Kaymakamı Ozan Bozçalı ve Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum'un da konuşma yaptığı törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Antakya Medeniyetler Korosu'nun çeşitli eserler seslendirdiği törende Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce katılımcılara fidan dağıtıldı.