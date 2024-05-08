GÜNCELLEME - Eskişehir'de parkta bir kişinin darbedilmesi ve bıçaklanmasıyla ilgili 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Şüphelilerden Y.L, K.K. ve M.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. M.D. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kişinin parkta darbedilmesi ve bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

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