Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'de park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü, sıkıştığı araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 06:03 Güncelleme: 03.10.2024 - 06:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü, sıkıştığı araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Ihlamur Çiçeği Sokak'ta, Melik B. (30) idaresindeki 26 AEV 483 plakalı kamyonet, yol kenarında park halindeki 26 NL 160 çekici plakalı tıra arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Melik B, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen sürücü, sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Beyrut'u yine vurdu
        İsrail Beyrut'u yine vurdu
        Kerem ve Orkun yine sahnede!
        Kerem ve Orkun yine sahnede!
        Denizli'de su alarmı! Kesintiler başlayabilir
        Denizli'de su alarmı! Kesintiler başlayabilir
        Araç ikiye bölündü! Kaza anı kamerada
        Araç ikiye bölündü! Kaza anı kamerada
        İsrail, İran'a misilleme kararı aldı
        İsrail, İran'a misilleme kararı aldı
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail, Şam'ı vurdu
        Saldırıdan sonra açıklama
        Saldırıdan sonra açıklama
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit
        Sığınakta dua ettiler
        Sığınakta dua ettiler
        Türk derbisine yabancı madde engeli!
        Türk derbisine yabancı madde engeli!
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye cevap!
        Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye cevap!
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Park halindeki TIR'ın dorsesine çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı
        Park halindeki TIR'ın dorsesine çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan "okullarda temizlik hizmetleri"y...
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan "okullarda temizlik hizmetleri"y...
        TESK Başkanı Palandöken, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini z...
        TESK Başkanı Palandöken, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini z...
        Danıştay Başkanı Yiğit, Anadolu Üniversitesinde yeni akademik yılın ilk der...
        Danıştay Başkanı Yiğit, Anadolu Üniversitesinde yeni akademik yılın ilk der...
        Eskişehir Valisi Aksoy, vatandaşların sorunlarını dinleyip, çözüm buluyor
        Eskişehir Valisi Aksoy, vatandaşların sorunlarını dinleyip, çözüm buluyor
        Küllüoba'da çatıya kadar kırmızı toprakla gömülmüş yapının sırrı araştırılı...
        Küllüoba'da çatıya kadar kırmızı toprakla gömülmüş yapının sırrı araştırılı...