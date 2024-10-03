Eskişehir'de park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Eskişehir'de park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü, sıkıştığı araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'de park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü, sıkıştığı araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Ihlamur Çiçeği Sokak'ta, Melik B. (30) idaresindeki 26 AEV 483 plakalı kamyonet, yol kenarında park halindeki 26 NL 160 çekici plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Melik B, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen sürücü, sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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