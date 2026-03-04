Canlı
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        AK Parti MKYK Üyesi Ünal, Eskişehir'de partisinin "Vefa İftarı"na katıldı

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vefa İftarı"na katıldı.

        Giriş: 04.03.2026 - 20:17
        Ünal, Ali Güven Uygulama Oteli'nde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne bir arada siyaset yapmış, acı tatlı birçok hatırayı paylaşmış, birçok engeli beraber aşmış insanlarla beraber olduğunu söyledi.

        Statüye bağlı siyaset yapmadıklarını vurgulayan Ünal, "Biz varlığımıza, kıymetimize, anlamımıza, kişiliğimize, karakterimize ve şahsiyetimize bağlı siyaset yaparız. Bizim vefayı anlamak için önce bu ilkeyi koymamız lazım. Çünkü vefa statüye değil, kişiliğedir, şahsiyetedir, insanlığadır. Vefa, samimiyettir, hasbiliktir, sahiciliktir." dedi.

        Ünal, dürüstlüğün insanın kalbindeki, zihnindeki olanı söyleme cesareti olduğunu dile getirdi.


        AK Parti siyasetinin dürüstlük üzerine kurulu olduğunu belirten Ünal, "Bizim il başkanlıklarımızda Cumhurbaşkanımızın bir cümlesi vardır. 'Siyasetin tek limanı vardır. O da ahlaktır' cümlesi yazar. Ahlak nedir? Ahlak yapılabilir olan her şeyi yapmamaktır. Ahlak bize yapılabilir olan şeylerden hangisini yapmanın meşru, hangisini yapmanın gayri meşru olduğunu söyler." ifadelerini kullandı.


        Mahir Ünal, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihe altın harflerle yazılacak bir ahlaki duruş sergilediğini vurguladı.


        "Bugün burada bizi bir arada tutan şey kardeşliğimizdir." diyen Ünal, sözlerine şöyle devam etti:


        "Bu topraklarda verdiğimiz mücadeledir. Bugün her zamankinden daha çok bir gerçekle kardeşlerim yüz yüzeyiz. Bugün bölgemiz adeta ateş çemberine dönmüşken her zamankinden daha çok AK Partili kadrolara ihtiyaç var. Her zamankinden daha çok vefaya, bu dava adamlarına ihtiyaç var. Bugün, Recep Tayyip Erdoğan'a her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Onun liderliğine, vizyonuna, diplomaside yürüttüğü dahiyane dış politikaya ihtiyacımız var. O masada bizi ve bölgeyi temsil edecek liderliğine ihtiyacımız var."

        AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açmış olduğu yol ile kendilerine vermiş olduğu imkanlarla, partilerini en güzel şekilde temsil etme noktasında bir çaba gösterdiklerini kaydetti.

        Birlik ve beraberliğin olduğu yerde başarının olduğunu söyleyen Albayrak, "Kızmak ve yan bakmak değil, 'ya neden?' veya 'ne içinler?' değil. Bu davaya en iyi şekilde hizmet etmenin çabası içerisinde olmaktır. Onun için de gerçekten bugün şu tablo gösteriyor ki bizlere bu birlik ve beraberliği en iyi noktaya taşımanın çabası içerisinde olacağız. Birlik ve beraberliğimizi zirveye çıkartacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        İftar programına çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

