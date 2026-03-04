Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir Valisi Yılmaz, AFAD'ın yeni hizmet binası inşaatını inceledi

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, yapımı süren Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünün yeni hizmet binası inşaat alanında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 13:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Valisi Yılmaz, AFAD'ın yeni hizmet binası inşaatını inceledi

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, yapımı süren Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünün yeni hizmet binası inşaat alanında incelemelerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, inşaatın son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Yılmaz, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

        Açıklamada inceleme sırasındaki görüşlerine yer verilen Yılmaz, 41 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 5 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni hizmet binasının mayıs ayı sonunda tamamlanmasının planlandığını belirterek, binanın afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesini artıracağını ifade etti.

        Yılmaz, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı yeni hizmet binasında kurtarma ekiplerine yönelik birimler, acil durum yönetim merkezi ve lojistik depoların yer alacağını bildirdi.

        Projede emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, binanın Eskişehir'e hayırlı olmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Daha 7 yaşında! İlkokulda akran zorbalığı iddiası
        Daha 7 yaşında! İlkokulda akran zorbalığı iddiası
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Hatipoğlu'nun kente kazandıracağı "Kız Çocuk Evleri Sitesi" içi...
        AK Parti'li Hatipoğlu'nun kente kazandıracağı "Kız Çocuk Evleri Sitesi" içi...
        Eskişehir'de Yeşilay Haftası dolayısıyla "Aileler Alemi" adlı oyun sahnelen...
        Eskişehir'de Yeşilay Haftası dolayısıyla "Aileler Alemi" adlı oyun sahnelen...
        Eskişehir'e yeni kız çocuk yurdu yapılması için imzalar atıldı Milletvekili...
        Eskişehir'e yeni kız çocuk yurdu yapılması için imzalar atıldı Milletvekili...
        Eskişehir'de "Yeşilay Doğa Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi
        Eskişehir'de "Yeşilay Doğa Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi
        Vali Yılmaz, güvenlik ve acil durum faaliyetlerini inceledi
        Vali Yılmaz, güvenlik ve acil durum faaliyetlerini inceledi
        Yıllardır yaptığı mesleğinin bilgisayar oyununu oynadı Deneyimlediği simüla...
        Yıllardır yaptığı mesleğinin bilgisayar oyununu oynadı Deneyimlediği simüla...