Eskişehir'de Yeşilay Haftası dolayısıyla "Aileler Alemi" adlı oyun sahnelendi

Eskişehir'de Yeşilay Haftası kapsamında "Aileler Alemi" adlı tek perde komedi oyunu sanatseverlerle buluştu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı Opera Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Eskişehir L Tipi Ceza İnfaz Kurumu infaz ve koruma memurları sahne aldı. Yönetmenliğini Pınar Ege'nin üstlendiği oyunda, kurum personelinden oluşan ekip, sahne performansı sergiledi. Tek perde olarak sahnelenen komedi oyunu, izleyicilerden alkış aldı.

