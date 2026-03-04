Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de Yeşilay Haftası dolayısıyla "Aileler Alemi" adlı oyun sahnelendi

        Eskişehir'de Yeşilay Haftası kapsamında "Aileler Alemi" adlı tek perde komedi oyunu sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 12:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de Yeşilay Haftası dolayısıyla "Aileler Alemi" adlı oyun sahnelendi

        Eskişehir'de Yeşilay Haftası kapsamında "Aileler Alemi" adlı tek perde komedi oyunu sanatseverlerle buluştu.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı Opera Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Eskişehir L Tipi Ceza İnfaz Kurumu infaz ve koruma memurları sahne aldı.

        Yönetmenliğini Pınar Ege'nin üstlendiği oyunda, kurum personelinden oluşan ekip, sahne performansı sergiledi.


        Tek perde olarak sahnelenen komedi oyunu, izleyicilerden alkış aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        "Otopsi yapmayı öğrendim"
        "Otopsi yapmayı öğrendim"

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de "Yeşilay Doğa Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi
        Eskişehir'de "Yeşilay Doğa Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi
        Vali Yılmaz, güvenlik ve acil durum faaliyetlerini inceledi
        Vali Yılmaz, güvenlik ve acil durum faaliyetlerini inceledi
        Yıllardır yaptığı mesleğinin bilgisayar oyununu oynadı Deneyimlediği simüla...
        Yıllardır yaptığı mesleğinin bilgisayar oyununu oynadı Deneyimlediği simüla...
        Vali Yılmaz: "Obeziteye karşı bilinçli bir toplum inşa etmek önceliğimizdir...
        Vali Yılmaz: "Obeziteye karşı bilinçli bir toplum inşa etmek önceliğimizdir...
        Kurye ile polis arasında komik ceza diyaloğu: "Kaçarsanız yakalarım" Motosi...
        Kurye ile polis arasında komik ceza diyaloğu: "Kaçarsanız yakalarım" Motosi...
        Eskişehirli yüzücüden önemli başarı
        Eskişehirli yüzücüden önemli başarı