Eskişehir'de "Yeşilay Doğa Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi tarafından Yeşilay Haftası kapsamında "Yeşilay Doğa Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.
Eskişehir Kent Ormanı'nda Eskişehir Eğitimciler Spor Lisesi öğrencileri ile çok sayıda gönüllünün katıldığı etkinlikte, katılımcılar "Bağımsız nesiller için sahadayız" yazılı pankart eşliğinde yürüyüş yaptı.
Sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve zararlı alışkanlıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler hem spor yaptı hem de Yeşilay Haftası'na ilişkin bilgilendirildi.
Etkinlik, fotoğraf çekimiyle sona erdi.
