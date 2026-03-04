Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Anadolu Üniversitesi Arama ve Kurtarma Ekibi'nden öğrencilere afet bilinci eğitimi

        Anadolu Üniversitesi Arama ve Kurtarma (AUSAR) Ekibi tarafından kreş öğrencilerine yönelik afet farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Anadolu Üniversitesi Arama ve Kurtarma Ekibi'nden öğrencilere afet bilinci eğitimi

        Anadolu Üniversitesi Arama ve Kurtarma (AUSAR) Ekibi tarafından kreş öğrencilerine yönelik afet farkındalık etkinliği düzenlendi.


        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AUSAR Ekip Lideri Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Meriç tarafından öğrencilere afet ekipmanları ve çadırlar tanıtıldı.


        Etkinlikte, afet durumlarında kullanılan ekipmanlar, çadır sistemleri ve arama-kurtarma teknolojileri hakkında bilgilendirme yapıldı.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Meriç, eğitimde afetlere hazırlıklı olmanın önemine dikkati çekerek, küçük yaşta kazanılan bilincin hayat kurtarıcı olabileceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı

        Benzer Haberler

        Mustafa Kemal İlkokulu'nda Yeşilay Haftası coşkusu
        Mustafa Kemal İlkokulu'nda Yeşilay Haftası coşkusu
        Eskişehir Valisi Yılmaz, AFAD'ın yeni hizmet binası inşaatını inceledi
        Eskişehir Valisi Yılmaz, AFAD'ın yeni hizmet binası inşaatını inceledi
        AK Parti'li Hatipoğlu'nun kente kazandıracağı "Kız Çocuk Evleri Sitesi" içi...
        AK Parti'li Hatipoğlu'nun kente kazandıracağı "Kız Çocuk Evleri Sitesi" içi...
        Eskişehir'de Yeşilay Haftası dolayısıyla "Aileler Alemi" adlı oyun sahnelen...
        Eskişehir'de Yeşilay Haftası dolayısıyla "Aileler Alemi" adlı oyun sahnelen...
        Eskişehir'e yeni kız çocuk yurdu yapılması için imzalar atıldı Milletvekili...
        Eskişehir'e yeni kız çocuk yurdu yapılması için imzalar atıldı Milletvekili...
        Eskişehir'de "Yeşilay Doğa Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi
        Eskişehir'de "Yeşilay Doğa Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi