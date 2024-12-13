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        Mihalıççık'taki yol çalışmaları için 50 milyon liralık kredi onaylandı

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Mihalıççık ilçesinde planlanan yol yapım çalışması için Eskişehir Büyükşehir Belediyesine aktarılacak yaklaşık 50 milyon liralık kredinin onaylandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 16:27 Güncelleme: 13.12.2024 - 16:33
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        Mihalıççık'taki yol çalışmaları için 50 milyon liralık kredi onaylandı
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Mihalıççık ilçesinde planlanan yol yapım çalışması için Eskişehir Büyükşehir Belediyesine aktarılacak yaklaşık 50 milyon liralık kredinin onaylandığını bildirdi.

        Albayrak, yaptığı açıklamada, AK Parti Mihalıççık İlçe Başkanı Saffet Çay ile yol yapım çalışmalarının yapılabilmesi için temaslarda bulunduklarını belirtti.

        Yunus Emre Mahallesi'ndeki yol yapımı için Büyükşehir Belediyesine aktarılacak yaklaşık 50 milyon liralık kredi onaylandığını kaydeden Albayrak, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Murat Kurum ve İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk'e ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gönüllerin ilçesi Mihalıççık'a hayırlı olsun. Her şey Eskişehir için." ifadelerini kullandı.

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