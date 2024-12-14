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        MÜSİAD Eskişehir üyeleri "Vergi Konularında Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı"nda buluştu

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi üyelerine, İl Defterdarı Cemil Müsevitoğlu'nun katılımıyla "Vergi Konularında Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 16:23 Güncelleme: 14.12.2024 - 16:23
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        MÜSİAD Eskişehir üyeleri "Vergi Konularında Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı"nda buluştu
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        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi üyelerine, İl Defterdarı Cemil Müsevitoğlu'nun katılımıyla "Vergi Konularında Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı" düzenlendi.

        MÜSİAD Eskişehir Şubesinden yapılan açıklamada, İl Defterdarı Müsevitoğlu'nun üyelerle bilgilendirme, hasbihal ve 3T (Tanı, Tanıştır, Ticaret Yap) Networking Programı kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Müsevitoğlu, MÜSİAD Eskişehir şubesi üyelerine verginin önemini anlatarak, bilgilendirmelerde bulunduklarını kaydetti.

        Üyelerle istişarelerde bulunduklarını belirten Müsevitoğlu, "Bizler hep birlikte ülkemizin kalkınması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve yapmaya da devam edeceğiz. Gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverliği için MÜSİAD Eskişehir şubesinin Başkanı Özdemir'e, yönetimine ve üyelere teşekkür ediyorum. Ülkemizin gelişmesi için çalışan, vergi ödeyen tüm iş insanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        MÜSİAD Eskişehir Şube Başkanı Oğuz Özdemir ise "İl Defterdarı Cemil Müsevitoğlu ve heyetini programımızda ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduk. Sayın Defterdarımız Müsevitoğlu üyelerimize vergi konuları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Görüşülen konular üzerinde istişareler ettik, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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