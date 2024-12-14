MÜSİAD Eskişehir üyeleri "Vergi Konularında Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı"nda buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi üyelerine, İl Defterdarı Cemil Müsevitoğlu'nun katılımıyla "Vergi Konularında Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı" düzenlendi.

MÜSİAD Eskişehir Şubesinden yapılan açıklamada, İl Defterdarı Müsevitoğlu'nun üyelerle bilgilendirme, hasbihal ve 3T (Tanı, Tanıştır, Ticaret Yap) Networking Programı kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Müsevitoğlu, MÜSİAD Eskişehir şubesi üyelerine verginin önemini anlatarak, bilgilendirmelerde bulunduklarını kaydetti.

Üyelerle istişarelerde bulunduklarını belirten Müsevitoğlu, "Bizler hep birlikte ülkemizin kalkınması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve yapmaya da devam edeceğiz. Gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverliği için MÜSİAD Eskişehir şubesinin Başkanı Özdemir'e, yönetimine ve üyelere teşekkür ediyorum. Ülkemizin gelişmesi için çalışan, vergi ödeyen tüm iş insanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.