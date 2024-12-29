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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den yeni yıl mesajı

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, 2025 yılında daha büyük projeler ve güzel hizmetlerle halka umut veren müjdeler paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 12:34 Güncelleme: 29.12.2024 - 12:34
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den yeni yıl mesajı
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, 2025 yılında daha büyük projeler ve güzel hizmetlerle halka umut veren müjdeler paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

        Dönmez, yaptığı açıklamada, 2024 yılını geride bırakırken, yeni bir yılın umut ve heyecanıyla 2025'e "merhaba" diyeceklerini belirtti.

        Yeni yılın herkes için yenilenmenin, daha güzel hedeflere yönelmenin ve geleceğe dair umutları tazelemenin bir fırsatı olduğunu kaydeden Dönmez, "2025'in, hem ülkemiz hem de Eskişehir'imiz için barış, sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bu yeni yılın her bir hemşehrimizin yüzünü güldürecek başarılara, şehrimizin kalkınmasına ve milletimizin daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde her zorluğun üstesinden gelebileceğimiz inancıyla yeni yıla adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Dönmez, 2024 yılının Eskişehirliler için değerli projeleri hayata geçirdikleri bir yıl olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından Odunpazarı ilçemize bağlı Sarısungur Mahallesi'nde bulunan 14020 ada 10 parseldeki 10 bin 750 metrekarelik alan, hayvan bakımevi yapılması için tahsis edildi. Bu projeyle hayvan dostlarımızın daha iyi şartlarda yaşamasını sağlayacak önemli bir adım atılmış oldu. Sağlıklı bir çevrede yaşamı önceleyen yatırımlarla Eskişehir'imize katkı sunmaya devam ediyoruz."

        Uzun yıllardır ihmal edilen mezbaha sorununun da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle çözüme kavuştuğuna değinen Dönmez, "Bakanlığımız tarafından yer tahsisi yapılan yeni mezbahane, hayvancılık sektörünü canlandıracak ve halk sağlığını koruyacak şekilde hizmet verecek. Bu önemli yatırımın Eskişehir'imize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese, özellikle Sayın Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, Eskişehir'in sorunlarının takipçisi olmaya, çözüm üretmeye ve daha yaşanabilir bir şehir inşa etmeye kararlı olduklarını belirten Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

        "Hükümetimizin Eskişehir'e kazandırdığı yatırımlar için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. 2025 yılının ilk günü aynı zamanda rahmet ve mağfiret iklimi üç ayların da ilk günü. Üç ayların ilk ayı olan Recep ayının 2025 yılının başlangıcına denk gelmesi bizler için ayrı bir mutluluk vesilesidir. Recep ayının, gönüllerimize huzur ve maneviyat getirmesini, ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim. 2025'in Eskişehir'imize, ülkemize ve milletimize mutluluk, başarı ve refah getirmesi dileğiyle, tüm hemşehrilerime selam ve sevgilerimi iletiyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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