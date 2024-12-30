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        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Odunpazarı'ndaki yeni yıl pazarına yapılan saldırıya ilişkin açıklama

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı Belediyesi tarafından yılbaşı etkinlikleri kapsamında kurulan yeni yıl pazarına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Alkollü şahıs kamu malına zarar verirken ve Atatürk'e hakaret ederken Odunpazarı Belediyesinin zabıta personelleri ve çevredeki özel güvenlikler keşke elleri ceplerinde video çekmek yerine polis gelene kadar müdahale etselerdi de olay bu denli büyümemiş olsaydı." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 10:16 Güncelleme: 30.12.2024 - 10:16
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        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Odunpazarı'ndaki yeni yıl pazarına yapılan saldırıya ilişkin açıklama
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı Belediyesi tarafından yılbaşı etkinlikleri kapsamında kurulan yeni yıl pazarına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Alkollü şahıs kamu malına zarar verirken ve Atatürk'e hakaret ederken Odunpazarı Belediyesinin zabıta personelleri ve çevredeki özel güvenlikler keşke elleri ceplerinde video çekmek yerine polis gelene kadar müdahale etselerdi de olay bu denli büyümemiş olsaydı." ifadelerini kullandı.

        Albayrak, yaptığı açıklamada, alkollü bir kişinin Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesinde bulunan Hicri Sezen Parkı'ndaki etkinlik alanına yapılan saldırının herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

        Sevgi ve hoşgörü timsali Yunus Emre'nin şehri Eskişehir'in böyle talihsiz olaylarla anılmasının asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Albayrak, "Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızın da açıklamasında belirttiği gibi alkollü şahıs tutuklandı. Süreç titizlikle takip ediliyor. Lakin bir hususa da değinmek istiyorum. Alkollü şahıs kamu malına zarar verirken ve Atatürk'e hakaret ederken Odunpazarı Belediyesinin zabıta personelleri ve çevredeki özel güvenlikler keşke elleri ceplerinde video çekmek yerine polis gelene kadar müdahale etselerdi de olay bu denli büyümemiş olsaydı. Eskişehir böyle negatif gündemle ülke çapında anılmasaydı." değerlendirmesinde bulundu.

        Albayrak, ellerine geçen bu videoyu siyasi reyting ve etkileşim uğruna nefessiz paylaşan Odunpazarı Belediye Başkanının sadece kendini düşünmesini, şehrin imajını düşünmemesini üzülerek takip ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Şimdi ne oldu? Eskişehir'de alkollü bir şahıs Atatürk'e hakaret etti. Kamu malına zarar verirken personelleriniz seyretti ve siz de bunu herkese izlettiniz. Şimdi en Atatürkçü ve Cumhuriyetçi siz mi oldunuz? Eğer böyle düşünüyorsunuz trajikomik. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet sadece belli bir zümreye değil bütün millete aittir. Atatürk kalkanına sığınıp siyaset üretmek yerine Eskişehir için bir şeyler üretin. Ne kadar üzücüdür ki bir sarhoşun yapmış olduğu densizliği nerelere getirdiniz. Biz şehrimize olan hayallerimiz için gayret etmeye devam edeceğiz. Size kısır döngü siyasetinizde iyi oyalanmalar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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