AK Parti'li Hatipoğlu ve Albayrak'tan çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi açıklaması

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir'deki çiftçilerin hesaplarına tarımsal destekleme ödemelerinin aktarılmaya başlandığını bildirdi.

Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tarım ve üretime verdikleri desteklerin hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Eskişehirli çiftçilere seslenen Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla hububat, lisanslı depoculuk ve kırsal kalkınma yatırımları destekleri kapsamında toplam 608 milyon liralık ödeme çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Üreticilerimizin emeğini korumak, tarımsal kalkınmayı desteklemek ve ülkemizin tarım gücünü artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Albayrak da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Eskişehirli yaklaşık 10 bin çiftçiye, 608 milyon 712 bin 384 liralık destek ödemelerinin bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını aktardı.

Gürhan Albayrak, şunları ifade etti:

"Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi 606 milyon 781 bin 299 lira, lisanslı depoculuk destek ödemesi 1 milyon 931 bin 85 liradır. Üretici kardeşlerimize hayırlı ve bereketli olsun."