Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 49-20 mağlup etti.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 49-20 mağlup etti.
Porsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Beşiktaş'ın 27-11 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmayı, Beşiktaş 49-20 kazandı.
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