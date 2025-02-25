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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 49-20 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 15:42 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:42
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 49-20 mağlup etti.

        Porsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Beşiktaş'ın 27-11 üstünlüğüyle sona erdi.

        Karşılaşmayı, Beşiktaş 49-20 kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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