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        Eskişehir'de dernekte kumar oynayan 37 kişiye 342 bin 139 lira ceza verildi

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir dernekte kumar oynayan 37 kişiye toplam 342 bin 139 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:48 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:48
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        Eskişehir'de dernekte kumar oynayan 37 kişiye 342 bin 139 lira ceza verildi
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir dernekte kumar oynayan 37 kişiye toplam 342 bin 139 lira ceza verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kumar-tombala oyunu önleme faaliyeti kapsamında çalışma yapıldı.

        Bir dernekte ve eklentileri olan 4 dairede 37 kişinin olduğunu tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonda kumar oynayan 37 kişi ile kumar oynatan 3 şüpheliyi yakaladı.

        Polisin yakaladığı 37 kişiye kumar oynamaktan 9 bin 247'şer lira olmak üzere toplamda 342 bin 139 lira idari para cezası uygulandı.

        Şüpheliler G.K, İ.B. ve B.C. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Derneğin mühürlendiği operasyonda polis, sehpa içerisindeki özel bölmede tombala makinesinin saklandığını tespit etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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