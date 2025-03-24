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        Eskişehir'de yabancı öğrenciler iftar yaptı

        Eskişehir'deki üniversitelerde eğitim gören yabancı öğrenciler için Müftülük tarafından iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 19:45 Güncelleme: 24.03.2025 - 19:45
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        Eskişehir'de yabancı öğrenciler iftar yaptı
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        Eskişehir'deki üniversitelerde eğitim gören yabancı öğrenciler için Müftülük tarafından iftar programı düzenlendi.

        Birlik Vakfı Eskişehir Şubesinin desteğiyle vakıf binasında gerçekleştirilen organizasyonda, çeşitli ülkelerden gelen ve Arap Öğrenciler Birliğine mensup öğrenciler iftar yaptı.

        İl Müftüsü Muharrem Gül'ün katılımcılara hitap ettiği, fotoğraf çekilmesiyle sona eren etkinlikte, İl Müftülüğü Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cemil Pamuk ile Göç Koordinatörü Betül Öztoprak da yer aldı.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
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