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        Eskişehir'de ramazan ayının son cuma namazı kılındı

        Eskişehir'de vatandaşlar ramazan ayının son cuma namazında camilerde yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:33 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:33
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        Eskişehir'de ramazan ayının son cuma namazı kılındı
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        Eskişehir'de vatandaşlar ramazan ayının son cuma namazında camilerde yoğunluk oluştu.

        Odunpazarı ilçesinde vatandaşlar, ramazan ayının son cuma namazında Reşadiye Camisi'nde yoğunluk oluşturdu.

        Camiye gelen vatandaşlar, birlik ve beraberlik konulu hutbenin ardından namaz kıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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