Eskişehir'de ramazan ayının son cuma namazı kılındı
Eskişehir'de vatandaşlar ramazan ayının son cuma namazında camilerde yoğunluk oluştu.
Eskişehir'de vatandaşlar ramazan ayının son cuma namazında camilerde yoğunluk oluştu.
Odunpazarı ilçesinde vatandaşlar, ramazan ayının son cuma namazında Reşadiye Camisi'nde yoğunluk oluşturdu.
Camiye gelen vatandaşlar, birlik ve beraberlik konulu hutbenin ardından namaz kıldı.
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