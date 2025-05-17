Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaya'dan Tepebaşı Belediyesine eleştiri

        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Tepebaşı Belediyesinin mali yapısını ve yönetim anlayışını eleştirDİ.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 18:45 Güncelleme: 17.05.2025 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaya'dan Tepebaşı Belediyesine eleştiri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Tepebaşı Belediyesinin mali yapısını ve yönetim anlayışını eleştirDİ.

        İlçe binasında basın toplantısı düzenleyen Kaya, Tepebaşı Belediye Başkan Vekili Atilay Dalgıç'ın tutumlarını da eleştirerek, belediyeye yöneltilen soru önergelerine verilen cevapların yetersiz olduğunu belirtti.

        Belediye meclis üyeleri tarafından yöneltilen bir soru önergesine verilen yazılı yanıtta, yönetim kurulu üyelerinin isimlerinin yer almadığını belirten Kaya, "Bu bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi'nde mevcut ve bizim elimizde de isimler bulunuyor. Belediyeden gelen yanıtta, yönetim kurulu üyelerinin yaklaşık 24 bin lira huzur hakkı aldığı ifade edilmiştir." dedi.

        Yönetim kurulu üyeleri arasında belediye başkan yardımcıları, belediye çalışanları, mevcut ve önceki dönem meclis üyelerinin yer aldığını kaydeden Kaya, "Hem belediyeden maaş alıyorlar hem de şirketlerden huzur hakkı alıyorlar. Öte yandan işçilerin maaşları iki aydır eksik yatırılıyor." diye konuştu.

        Kaya, belediye borcunun "yönetilebilir" olarak tanımlanmasına rağmen maaşların ödenemediğini belirterek, "Zaten borcun karşılığında halkın gördüğü bir hizmet de yok." ifadelerini kullandı.

        Belediyenin öz sermayesinin satılmasına yönelik söylemleri de eleştiren Kaya, "Belediyenin öz sermayesi için 9 milyar lira deniyor. 'Bu öz sermayeyi satsak, borcu öderiz, üstüne 8 milyar kalır.' diye açıklama yapılıyor. Bu da belediyenin mallarını parsel parsel satma anlayışını açıkça gösteriyor. Eğer bu borç bile borçla ödenecekse, durum çok vahimdir." dedi.

        Kaya, Tepebaşı Belediyesine yönelik soruşturma başlatıldığını ve İçişleri Bakanlığının da bu soruşturmaya onay verdiğine dikkati çekti.

        Daha önceki açıklamalarının bilgiye dayandığını vurgulayan Kaya, "Biz daha önce de konuşmuştuk. Biz bilgi olmadan konuşmayız, kesinlikle yalan konuşmayız. Burada vatandaşımıza yapılan bir çifte standart var demek ki. Yani bu tür bir yolsuzluğu da yaptıysa, belediye başkanımız hakkında bağımsız yargımız gereğini yapar. Biz de bu sürecin takipçisi oluruz." ifadelerini kullandı.

        Belediyenin esnaf üzerinde baskı kurduğunu iddia eden Kaya, "Esnafın tepesine binmiş durumdasınız. Ceza keserek gelir elde etmeye çalışıyorsunuz. Bundan vazgeçin." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
        Trump: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de 4. Kitap Fuarı açıldı
        Eskişehir'de 4. Kitap Fuarı açıldı
        AK Parti'li Albayrak'tan Büyükşehir ve Tepebaşı belediyelerine eleştiri
        AK Parti'li Albayrak'tan Büyükşehir ve Tepebaşı belediyelerine eleştiri
        Tazelenme Üniversitesi ile eğitimde "ikinci bahar"larını yaşıyorlar
        Tazelenme Üniversitesi ile eğitimde "ikinci bahar"larını yaşıyorlar
        Eskişehir Uluslararası Film Festivali, 23 Mayıs'ta kapılarını açacak
        Eskişehir Uluslararası Film Festivali, 23 Mayıs'ta kapılarını açacak
        Eskişehir Film Festivali'nin onur ödülleri Şerif Gören, Majid Majidi ile Su...
        Eskişehir Film Festivali'nin onur ödülleri Şerif Gören, Majid Majidi ile Su...
        Eskişehir'de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yararına kermes dü...
        Eskişehir'de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yararına kermes dü...