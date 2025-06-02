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        Eskişehir'de 22 bin öğrenciye teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet eğitimi verildi

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Teknolojiyi Abartma Geleceğini Karartma 2" projesi kapsamında, kent genelindeki 22 bin öğrenciye teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı konularında eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 15:20 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:20
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        Eskişehir'de 22 bin öğrenciye teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet eğitimi verildi
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        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Teknolojiyi Abartma Geleceğini Karartma 2" projesi kapsamında, kent genelindeki 22 bin öğrenciye teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı konularında eğitim verildi.

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,, 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca yürütülen faaliyetler çerçevesinde, ortaokul ve lise düzeyindeki 10 bin 500 öğrenciye "Teknoloji Bağımlılığı ve Güvenli İnternet Kullanımı" temalı seminerler düzenlendi.

        Ayrıca anaokulu ve ilkokul seviyesindeki 11 bin 500 öğrenciye yönelik ise "Hacivat ve Karagöz'ün Polisle Tanışması - Karagöz'ün Teknoloji ile İmtihanı" isimli gölge oyunu aracılığıyla bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

        Etkinliklerde, çocuklara trafik kuralları, polislik mesleği, güvenli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı gibi konular anlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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