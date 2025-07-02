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        Eskişehir'de "Türk Telekom Liseliler Yazılım Kampı" başladı

        Türk Telekom'un desteğiyle Anadolu Üniversitesi ve Anadolu Yazılım Akademisi iş birliğinde düzenlenen "Türk Telekom Liseliler Yazılım Kampı", teknolojiye ilgi duyan lise öğrencilerini bir hafta sürecek uygulamalı eğitimler, atölyeler ve proje temelli etkinliklerde bir araya getirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 15:21 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:21
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        Eskişehir'de "Türk Telekom Liseliler Yazılım Kampı" başladı
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        Türk Telekom'un desteğiyle Anadolu Üniversitesi ve Anadolu Yazılım Akademisi iş birliğinde düzenlenen "Türk Telekom Liseliler Yazılım Kampı", teknolojiye ilgi duyan lise öğrencilerini bir hafta sürecek uygulamalı eğitimler, atölyeler ve proje temelli etkinliklerde bir araya getirecek.

        Kamp, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) bünyesinde gerçekleştiriliyor.

        Katılımcılar, Unreal Engine 5, Python, C++, Unity, Blender, Flutter (mobil uygulama geliştirme), DevOps, Vibe Coding (yapay zeka araçlarıyla kodlama), Blockchain ve Frontend Web Geliştirme gibi güncel yazılım araçlarıyla eğitim alıyor.

        Kampın kurucu ortaklarından Taha Özdemir, AA muhabirine, C++ ve Python derslerini verdiğini söyledi.

        Geçen sene 500 liseli gencin başvurusuyla gerçekleşen kampın, bu yıl da 500 öğrencinin katılımıyla başladığını belirten Özdemir, "Yapay zekadan siber güvenliğe, oyun geliştirmeden temel programlamaya kadar 16 farklı alanda dersimiz bulunuyor. Burada amaç, gençlerin yazılım ve kodlamaya ilgi duyarak dijital dünyada teknolojiyi tüketen değil üreten bireyler olmalarını sağlamak." dedi.

        Özdemir, ileri düzey dersler için kodlama geçmişi arandığını, diğer derslerin ise yeni başlayanlara uygun olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

        "Geçen yıl kampımızı tamamen sponsorlarımızla gerçekleştirdik. Anadolu Üniversitesi pek çok noktada etkinliğimize destek verdi. Kamp tamamen ücretsiz olup, öğrencilere yemekhane hizmeti ve kamp sonunda oyuncu klavyesi ve laptop hediye ediliyor. Bu destekler Anadolu Üniversitesi, Türk Telekom ve Anadolu Yazılım Akademisi tarafından sağlanıyor."

        Türk Telekom Siber Güvenlik Çözüm Müdürü Ahmet Kemal Aygın da öğrencilere siber güvenlik ve güvenli yazılım geliştirme süreçlerinin önemini anlattığını bildirerek, "Benim alanım siber güvenlik. Yazılımın nasıl güvenli oluşturulabileceğiyle ilgili hem BTK Akademi'de hem de internette eğitimlerim bulunuyor. Öğrenciler bu kaynaklara online olarak da ulaşabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

        Kampa katılan öğrencilerden Cumhuriyet Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Alper Öztürk, bilgisayar mühendisi olmak istediğini anlattı.

        Eskişehir Sait Zeki Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Seyit Yiğit ise kendilerine bu imkanı sunanlara teşekkür etti.

        Türk Telekom Liseliler Yazılım Kampı, 30 Haziran-4 Temmuz arasında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Eskişehir Meslek Yüksekokulunda devam edecek.

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