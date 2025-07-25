Eskişehir'de otomobilin çarptığı çocuk öldü
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Sütlüce Mahallesi'nde, Emirganlılar Sokak'tan Uluzafer Caddesi yönüne seyreden otomobil, bu esnada yola çıkan 4 yaşındaki Ö.A'ya çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Ö.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, çocuğun yola çıktığı esnada aracın altında kaldığı, sürücünün bir süre sonra durumu fark ederek araçtan indiği görülüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.