        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de sağanakta ağaçtan kopan dallar, park halindeki aracın üzerine düştü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde etkili olan sağanağın ardından ağaçta kopan dallar, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 09:41 Güncelleme: 04.10.2025 - 09:44
        Eskişehir'de sağanakta ağaçtan kopan dallar, park halindeki aracın üzerine düştü
        Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde etkili olan sağanağın ardından ağaçta kopan dallar, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.

        Kentte akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Hoşnudiye Mahallesi Orçun Sokak'ta sağanak nedeniyle düşen ağaç dalları, yol kenarında park halinde bulunan hafif ticari aracın üzerine düştü.

        Dallar araçta hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

