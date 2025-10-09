Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucunda yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, kovalamaca sonucunda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 13:46 Güncelleme: 09.10.2025 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucunda yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, kovalamaca sonucunda yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erenköy Mahallesi'ndeki denetim sırasında 18 yaşındaki B.E'nin idaresindeki 26 AIK 928 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı.

        Polisin "dur" ihtarına uymayan ve kaçan sürücü, kovalamaca sonucu Emek Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'ndeki yakalandı.

        Yapılan kontrollerde, araç sürücüsü B.E'nin alkollü olduğu, ehliyetine de daha önceden alkollü araç kullandığı için el konulduğu öğrenildi.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan işlemlerin ardından sürücüye, "dur ihtarına uymamak", "alkollü araç kullanmak" ve "sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak" suçlarından 39 bin 135 lira ceza uygulandı.

        Ayrıca araç sahibi olan baba N.E'ye de "sürücü belgesiz araç kullandırmak" maddesi gereğince 18 bin 677 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        "100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi"
        "100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi"
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi
        Eskişehir'de "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi
        Seyitgazi'de uyuşturucu operasyonda bir şüpheli yakalandı
        Seyitgazi'de uyuşturucu operasyonda bir şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de şehidin anısına yapılan çeşme Valilik tarafından yenilendi
        Eskişehir'de şehidin anısına yapılan çeşme Valilik tarafından yenilendi
        Şehit adına yaptırılan çeşmedeki Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafı tahrip e...
        Şehit adına yaptırılan çeşmedeki Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafı tahrip e...
        Eskişehir'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Eskişehir'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Eskişehir'de tartıştığı kişiyi silahla vuran şüpheli, kendini ihbar etti
        Eskişehir'de tartıştığı kişiyi silahla vuran şüpheli, kendini ihbar etti