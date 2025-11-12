Üsteğmen Emre Mercan'ın şehadet haberi Eskişehir'deki ailesine verildi
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın şehadet haberi, Eskişehir'deki ailesine ulaştırıldı.
Askeri yetkililer, 27 yaşındaki Mercan'ın Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Erensoy Sokak'ta yaşayan babası Halil İbrahim ve annesi Ayşe Mercan'a sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi.
Haberin ardından Mercan'ın evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı, Odunpazarı Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu.
Eve gelen ailenin yakınları ve vatandaşlar, başsağlığı dileklerini iletti.
Şehit Mercan'ın geçen yıl evlendiği ve üç kardeşinin olduğu öğrenildi.
