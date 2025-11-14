Türkiye şehitlerini uğurluyor

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 27 yaşındaki Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın cenazesi, Eskişehir'de toprağa verildi.

Ankara'daki Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilen törenin ardından şehit Mercan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Eskişehir'deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığına getirildi.

Şehidin naaşı, Vali Hüseyin Aksoy ve protokol üyelerinin katılımıyla askeri törenle karşılandı.

Cenaze aracına alınan şehit Mercan'ın naaşı, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Erensoy Sokak'taki babaevine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından Mercan'ın cenazesi, törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi.

Eskişehir Valiliği tarafından tören alanında taziye çadırı kuruldu.

Mercan'ın babası Halil İbrahim, annesi Ayşe, kız kardeşleri Ayfer, Cennet ve Ruhan, şehidin eşi Esra Mercan ile yakınları, cenaze namazı öncesi tabutun başına geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tören öncesi anne Ayşe Mercan ve şehidin kız kardeşleri ile şehit eşi Esra Mercan'a taziye dileğinde bulundu.

Bakan Göktaş, tören boyunca şehit ailesini yalnız bırakmadı.

Şehit Mercan'ın cenazesi, İl Müftüsü Muharrem Gül'ün kıldırdığı namazın ardından Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'nde defnedildi.

Törene, Eskişehir Valisi Aksoy, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ulupınar ile BBP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.