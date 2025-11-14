Habertürk
Habertürk
        Eskişehir'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Eskişehir'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Giriş: 14.11.2025 - 21:11 Güncelleme: 14.11.2025 - 21:11
        Eskişehir'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Dökümcüler Sokak'ta bulunan bir apartmanda ikamet eden 69 yaşındaki Aziz Erses'ten haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Eve gelen ekipler, Erses'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Evde yapılan incelemede, 2 gün önce tahtakurusu böcekleri için ilaçlama yapıldığı tespit edildi.

        Erses'in cansız bedeni, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

