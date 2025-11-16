Eskişehir'de Sevcan Saribaş'ın kişisel sergisi "Güney" sanatseverlere kapısını açtı

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sevcan Saribaş'ın ilk kişisel sergisi "Güney", sanatseverlerle buluştu.

ODA Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışında konuşan Saribaş, ilkokul yıllarında büyük tuvaller üzerinde yağlı boya çalışmaları yapmaya başladığını söyledi.

Sanata olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını vurgulayan Saribaş, serginin hem kavramsal hem de kişisel bir yolculuğun izlerini taşıdığını anlattı.

Saribaş, sık sık gittiği Akdeniz Bölgesi'nin sıcaklığı, ışığı ve üretken doğasının çalışmalarımda önemli bir yer tuttuğunu, yolculukları sırasında karşılaştığı seraların, balyaların ve yol üzerindeki doğa unsurlarının eserlerine yansıdığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Seralarda kullanılan poşetlerden samanlara, tellere kadar birçok malzemeyi işlerime dahil ettim. Bu malzemeler mekanın, yolun ve üretimin dokusunu tuvale taşımamı sağladı. Kayak sırasında izlediğim rota, soğukla sıcak arasındaki geçişler, bir kafede hissettiğim sıcaklık bile eserlerimde renk ve hareket olarak yeniden canlanıyor."