Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Trafik denetimlerinde ise 204 araç kontrol edildi. Farklı ihlaller nedeniyle 15 araca toplam 74 bin 752 lira para ceza uygulandı.

Ayrıca şüphe üzerine durdurulan 1 kişinin yapılan üst aramasında 31,85 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kontrollerde "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şüpheli ile yoklama kaçağı olan 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak ve çevresinde denetimi yapıldı.

