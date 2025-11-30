Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehirspor ve Karşıyaka'dan bilet fiyatlarına "dostluk" ayarı

        Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor ile Karşıyaka'dan 7 Aralık Pazar günü Eskişehir'de oynanacak maç öncesinde karşılıklı dosluk mesajları verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 20:54 Güncelleme: 30.11.2025 - 20:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehirspor ve Karşıyaka'dan bilet fiyatlarına "dostluk" ayarı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor ile Karşıyaka'dan 7 Aralık Pazar günü Eskişehir'de oynanacak maç öncesinde karşılıklı dosluk mesajları verildi.

        Ligde zirve mücadelesindeki Eskişehirspor'un İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkanı İhsan Alp, AA muhabirine, kulüplerinin şampiyonluk yolundaki önemli müsabakalarından biri öncesi, iki kulüp başkanının görüştüğünü söyledi.

        Alp, Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok ile Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş'ın kritik müsabaka öncesi yaptıkları görüşmede, iki kulüp arasında oynanacak maçların bilet fiyatları konusunda anlaştığını ifade etti.

        İki köklü camianın 7 Aralık Pazar günü Eskişehir'deki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda karşı karşıya geleceğini kaydeden Alp, kulüp başkanlarının görüşmeleri sonucu karşılaşmayı stadyumda izlemek isteyen Karşıyaka seyircilerine maç biletlerinin 35,5 liradan satılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

        Eskişehirspor taraflarının, ligin ikinci devresinde İzmir'de oynanacak karşılaşmanın biletlerine ise 26 liradan ulaşabileceğini belirten Alp, siyah kırmızılı taraftarlara müsabaka öncesi takımlarına destek çağrısında bulundu.

        Eskişehirspor-Karşıyaka maçının biletleri, 1 Aralık Pazartesi günü saat 13.00'ten itibaren genel satışa çıkacak. Taraftarlar Passolig üzerinden ya da gişelerden maç biletlerini satın alabilecek.

        - Karşıyaka'dan "26 lira" jesti

        Karşıyaka Spor Kulübü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Eskişehirspor Başkanı Entok'a ve Eskişehirspor camiasına teşekkür edildi.

        Uygulamanın, sportif rekabetin ötesinde dayanışma kültürünün ve sporun birleştirici gücünün değerli bir örneği olduğu vurgulanan açıklamada, "Fair-play anlayışının sahada olduğu kadar saha dışında da yaşatılması, futbolumuzun gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu güzel yaklaşım doğrultusunda, ligin ikinci yarısında İzmir'de oynanacak karşılaşma için deplasman tribünü bilet fiyatını 26 lira olarak belirlediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

        - "İkimizi de daha güzel yerlerde görmek isteriz"

        Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş da AA muhabirine, Eskişehirspor'un köklü camialardan olduğunu belirterek, yıllar sonra Karşıyaka-Eskişehirspor maçı oynanacağına vurgu yaptı.

        Karşıyaka ve Eskişahirspor'un "3. lige yakışmadığını" aktaran Cicibaş, "İkimizi de daha güzel yerlerde görmek isteriz. Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok, sportmenlik ve centilmenlik içerisinde başkanlık yapıyor. Bizlere de yaklaşım onların tarafından geldi. Biz de onların yaklaşımına aynı şekilde karşılık verdik. Güzel, centilmen bir maç olacağını düşünüyorum." dedi.

        Cicibaş, 2 takımında "en üst ligi" hak ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Netanyahu af talebinde bulundu
        Netanyahu af talebinde bulundu
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi

        Benzer Haberler

        İki grubun kavgasını ayırmaya gelen esnaf da kavgaya dahil oldu: 1 yaralı
        İki grubun kavgasını ayırmaya gelen esnaf da kavgaya dahil oldu: 1 yaralı
        Eskişehir'de yağış etkisini gösterdi
        Eskişehir'de yağış etkisini gösterdi
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak: "Dünyada ilk kez insansız savaş uça...
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak: "Dünyada ilk kez insansız savaş uça...
        Havaların soğumasıyla birlikte ayakkabı tercihleri değişmeye başladı Kış me...
        Havaların soğumasıyla birlikte ayakkabı tercihleri değişmeye başladı Kış me...
        Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Ufest Gençlik Festivali Bak...
        Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Ufest Gençlik Festivali Bak...
        3 yıldır çene ağrısı çekiyordu; tanısı dünyadaki ilk vaka olarak kayıtlara...
        3 yıldır çene ağrısı çekiyordu; tanısı dünyadaki ilk vaka olarak kayıtlara...