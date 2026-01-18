Eskişehir'de geçen yıl 2 bin 519 firmaya idari para cezası uygulandı

Eskişehir Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından geçen yıl yürütülen faaliyetler kapsamında kentteki 2 bin 519 firmaya 12 milyon 161 bin 261 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlık ve diğer ticaret il müdürlüklerinden iletilen şikayetler üzerine veya resen 2 bin 519 firmada, 67 bin 175 ürün denetlendi.





Tespit edilen 3 bin 834 aykırılık için söz konusu firmalara toplamda, 12 milyon 161 bin 261 lira idari para cezası verildi.



Ekipler tarafından 758 işletmede, 3 bin 830 gıda ve temel ihtiyaç grubu ürün için denetim yapıldı. Denetim sonuçları, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda görüşülmek üzere Ticaret Bakanlığı'na gönderildi.





Fiyat artışı ile ilgili olarak denetimler yapan ekiplerce işletmelere bilgilendirme ziyaretleri de gerçekleştirildi.



1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 tarihlerinde il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine toplam 11 bin 430 şikayet yapıldı, 2024 yılından devreden şikayetlerle birlikte toplam 10 bin 677 başvuru karara bağlandı.



Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında 2020-2025 yılları arasında kentte faaliyet gösteren 17 kadın girişimi ve işletme kooperatifine toplam 2 milyon 15 bin 478 lira 24 kuruş hibe desteği sağlandı.



Ticaret İl Müdürlüğüne 2025 yılında 959 elektronik ileti şikayeti başvurusu yapıldı. 33 başvuru için 339 bin 911 lira 60 kuruş idari para cezası uygulandı.



Türk Ticaret Kanunu kapsamında ise 1 şirkete 17 bin 686 lira idari para cezası verildi. 4 işletmeye de uyulması gereken çalışma saatlerine aykırılıklardan dolayı toplam 71 bin 675 lira para cezası kesildi.

