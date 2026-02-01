Habertürk
        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Eskişehir'deki su kesintisine ilişkin açıklama

        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Eskişehir'deki su kesintisine ilişkin açıklama

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentteki su kesintisi nedeniyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ESKİ) eleştiride bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 22:52 Güncelleme: 01.02.2026 - 22:52
        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Eskişehir'deki su kesintisine ilişkin açıklama
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentteki su kesintisi nedeniyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ESKİ) eleştiride bulundu.

        Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, şehir genelinde yaşanan su kesintilerinin neden olduğu mağduriyetin plansızlık ve öngörüsüzlüğün sonucu olduğunu bildirdi.

        Her hafta bir ihmalle karşılaşıldığını kaydeden Albayrak, CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESKİ'yi şu soruları yöneltti:

        "30 Ocak Cuma günü yan derelerden gelen suyun fazlalığı nedeniyle Porsuk Barajı'ndan su salınımının azaltılmasına ilişkin Devlet Su İşleri'nden (DSİ) bir talebiniz oldu mu? Eğer bu talepte bulunduysanız barajdan gelen su azalınca Porsuk seviyesinin düşeceğini ve şehir şebekesinin etkileneceğini nasıl hesap edemediniz?"

        Pazar günü evlerinde dinlenen binlerce Eskişehirlinin hiçbir bilgilendirme yapılmadan susuz bırakıldığını vurgulayan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

        "Habersiz kesinti, insanlar pazar günü evlerindeyken en ihtiyaç duyulan anda sular bir anda kesiliyor. Sıfır bilgilendirme, su kesintisi öncesi ne bir saat uyarısı var, ne mahalle bilgisi ne de bir telafi planı. Bayat klişeler, her zamanki gibi 'kısa sürede normale dönecek' klişesiyle halk oyalanmaya çalışılıyor."

        Suçun DSİ'ye atılma çabası olduğunu ve bunu da "bayat bahaneler" olarak nitelendiren Albayrak, şunları kaydetti:

        "ESKİ ve buradaki iş bilmezler, kendi plansızlıklarını ve süreci okuyamamalarını DSİ'nin üzerine yıkmaya çalışıyor. Bu kaçıncı su kesintisi? Kimse bu laf oyunlarını ve bayat bahaneleri artık yemiyor. Dua edin ki görevini layıkıyla yapan bir DSİ gibi bir kurumumuz var. Eskişehirliler sizin vizyonunuza kalsa bugün bir damla suya muhtaç hale gelirdi. Porsuk'ta suyun düştüğünü vatandaştan sonra fark eden bir belediyecilik anlayışı, Eskişehir'e bırakın hizmet getirmeyi sadece yük olmaktadır. Hemşehrilerimiz adına bu ihmaller zincirinin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kimsenin Eskişehir halkına bu çileyi çektirmeye ardından da sorumluluktan kaçmaya hakkı yoktur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

