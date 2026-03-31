Eskişehirli lise öğrencileri gastronomi yarışmasında 6 madalya ve 1 kupa kazandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Sıdıka Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Antalya'da katıldıkları gastronomi yarışmasında 6 madalya ve 1 kupa aldı.



Antalya'da düzenlenen uluslararası "Gastro Fest 2026"da "Pasta" (makarna) kategorisinde yarışan Yasemin Çınar, altın madalya kazandı.



Çınar ayrıca Avrupa ikinciliğiyle altın kupa alma hakkı elde etti.



"Tatlı" (Dessert) kategorisinde yarışan Nilsu Gürcan, gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.



"Ana Yemek" (Main Course) kategorisinde yarışan Orhan Eken ise gümüş madalya aldı.



Öğrenciler takım olarak toplamda 1 altın, 5 gümüş madalya ile 1'incilik kupasını Eskişehir'e getirmeyi başardı.



Okul Müdürü Nazım Kızıloğlu, yaptığı açıklamada, gurur verici sonuçlarda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

