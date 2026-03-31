        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehirli lise öğrencileri gastronomi yarışmasında 6 madalya ve 1 kupa kazandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Sıdıka Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Antalya'da katıldıkları gastronomi yarışmasında 6 madalya ve 1 kupa aldı.

        Giriş: 31.03.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Antalya'da düzenlenen uluslararası "Gastro Fest 2026"da "Pasta" (makarna) kategorisinde yarışan Yasemin Çınar, altın madalya kazandı.

        Çınar ayrıca Avrupa ikinciliğiyle altın kupa alma hakkı elde etti.

        "Tatlı" (Dessert) kategorisinde yarışan Nilsu Gürcan, gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

        "Ana Yemek" (Main Course) kategorisinde yarışan Orhan Eken ise gümüş madalya aldı.

        Öğrenciler takım olarak toplamda 1 altın, 5 gümüş madalya ile 1'incilik kupasını Eskişehir'e getirmeyi başardı.

        Okul Müdürü Nazım Kızıloğlu, yaptığı açıklamada, gurur verici sonuçlarda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

