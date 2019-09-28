Tepebaşı Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı

Tepebaşı Belediyesi tarafından son günlerde gerçekleşen dolandırıcılık girişimleri dolayısıyla bir uyarı yapıldı.

Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, son günlerde alınan duyumlar ve ihbarlara göre belediyenin ve yöneticilerin adı kullanılarak para toplandığının tespit edildiği belirtildi. Vatandaşların bu tür dolandırıcılık konularına karşı dikkatli olmaları istenilen açıklamada, “Belediyemizdeki hiçbir bürokratın ya da personelin para veya bağış toplaması söz konusu değildir. Bu dolandırıcılık olaylarına karşı yurttaşlarımızı uyarmayı bir borç biliyor, benzer olaylarla karşılaşan yurttaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstererek konuyu emniyet güçlerine bildirmesini rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ESKİŞEHİR 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

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